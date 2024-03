Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Manca poco al ritorno dell'Inter in campo. Le ultime da Appiano in vista della sfida di lunedì contro l'Empoli. Commentiamo anche le news più importanti di giornata, dal rinnovo di Inzaghi al futuro di Zhang e ai rumors su Oaktree. Spazio anche all'intervista esclusiva fatta all'agente di Klaassen.