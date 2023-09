Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

L'Inter perde per due mesi Marko Arnautovic. Calendario alla mano, ecco le partite che l'attaccante austriaco salterà prima del suo rientro in campo. Inzaghi intanto prepara la sfida contro il Sassuolo valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).