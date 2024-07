Commentiamo insieme le ultime news che arrivano da Appiano e di calciomercato. L'Inter lancia la maglia Home che divide il tifo, mentre arrivano già segnali positivi da Zielinski. Taremi segna ancora, domani ad Appiano si rivedono gli azzurri.

Appuntamento alle 19 in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).