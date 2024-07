Commentiamo insieme le ultime news di calciomercato. L'Inter è pronta ad accogliere a Milano Alex Perez e Piotr Zielinski (già ufficiale) nei prossimi giorni, la strategia di mercato adottata ora da Oaktree evidenzia le differenze con Zhang e la gestione Suning. L'Equipe consacra Lautaro nella corsa al Pallone d'Oro 2024.

