Commentiamo insieme la lista dei 30 finalisti per il Pallone d'Oro 2024. L'Inter Campione d'Italia rappresentata da Lautaro e Calhanoglu, cosa dobbiamo aspettarci dai due nerazzurri.

