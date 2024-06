Commentiamo le ultime news nerazzurre. Petralito torna in sede Inter, si è parlato nuovamente di Dybala? La dirigenza al lavoro per chiudere l'affare Martinez, ma il Manchester United prova l'inserimento last minute. Le ultime dalla Germania sugli Europei: Calha in campo, Lukaku tradisce il Belgio.

Appuntamento alle 19 in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).