Prepariamoci ad una settimana scoppiettante in casa Inter. La squadra prepara già la sfida in programma venerdì a San Siro contro l'Atalanta, Inzaghi con il dubbio Lautaro. Recuperato ad Appiano de Vrij. Venerdì finisce anche il mercato, mentre c'è grande attesa per il sorteggio di Champions in programma giovedì.

