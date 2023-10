Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Gabriele Borzillo.

Oggi cade il quinto anniversario della presidenza Zhang. Si è tenuta in giornata l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 22/23 dell'Inter. Emergono tanti dettagli. Facciamo il punto sul presente e futuro del club nerazzurro. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).