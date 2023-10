Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite oggi della nostra trasmissione Biapri.

Una sosta nazionali che si sta rivelando davvero ricca di colpi di scena. Arriva la squalifica per Fagioli, mentre facciamo chiarezza sul Decreto Crescita e sulla nuova norma. Balotelli continua a rispondere ad Ibra, sullo sfondo spunta un nuovo interesse per il club nerazzurro. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).