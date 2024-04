Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Biapri.

Nelle prossime tre partite l'Inter potrebbe mettere le mani sullo scudetto e sulla seconda stella: tutti i calcoli. Inzaghi continua a scrivere record, mentre è scattato ufficialmente il riscatto di Carlos Augusto. Non solo, ci sono altre news di mercato da commentare.