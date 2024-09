Udinese e Torino in campionato, Stella Rossa in Champions League. Due partite a San Siro, una in trasferta. Questo è il programma prima della sosta, ad attendere l'Inter poi ci saranno Roma e Juventus in campionato. Un momento complicato dove l'Inter può tornare ad esaltarsi.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).