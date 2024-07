Commentiamo le ultime news di casa Inter e di calciomercato. Riparte la caccia al braccetto sinistro dopo l'affare chiuso tra Juve e Verona per Cabal. Zielinski e Asllani si uniscono al ritiro nerazzurro, dopo lo show di Taremi in amichevole ieri contro il Lugano. Alex Perez firma il contratto in sede.

Appuntamento alle 19 in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).