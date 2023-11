Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

Viviamo insieme il pre partita di Ucraina-Italia, match decisivo per gli azzurri chiamati a strappare il pass per i prossimi Europei. Inizia anche la settimana di Juventus-Inter, match in programma domenica sera a Torino. Le ultime da Appiano e il resoconto degli InterNazionali.