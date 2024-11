Dopo 4 giornate di Champions League e in vista del big match di San Siro contro il Napoli, facciamo il punto sulle big d'Europa tra campionati nazionali ed Europa. In Champions a sorpresa faticano quasi tutti, in primis Real e Psg. Maluccio anche City e Bayern.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).