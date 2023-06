La International Federation of Football History & Statistics (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), meglio conosciuta con l'acronimo IFFHS, ha stilato classifica dei Top 20 club d'Europa e del mondo nell'intervallo di tempo che va dal primo giugno 2022 fino al 31 maggio 2023.

Nella graduatoria stilata dall'organismo riconosciuto e autorizzato dalla FIFA che si occupa delle statistiche e record nel calcio spicca anche l'Inter: i nerazzurri si trovano al quarto posto europeo (e al quinto mondiale) con 249 punti. In cima c'è il Real Madrid (331), seguito dal Manchester City (279) e Benfica (257). Tra le altre italiane troviamo invece il settimo posto per il Napoli, il nono per la Fiorentina, il 12esimo per la Roma, il 16esimo per la Juventus e il 17esimo per il Milan.

