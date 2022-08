Prossimo avversario della Juventus, tra le altre, in Champions League, il PSG spera ancora in Milan Skriniar nonostante i ripetuti 'no' pronunciati dalla dirigenza dell'Inter e al netto dei rumors che vedrebbero lo slovacco fuori dal mercato. Il presidente del club transalpino, Nasser Al Khelaifi, intervistato da L'Equipe TV, è tornato a parlare del difensore centrale nerazzurro, oggetto del desiderio dei parigini. "Skriniar è ancora possibile? Se dovesse firmare qualcuno avviseremmo i giornali, non preoccupatevi" ha ironizzato lasciando ancora qualche barlume di speranza acceso.