In casa Paris Saint-Germain non si placa la delusione per il mancato arrivo di Milan Skriniar. Intervistato da Canal Plus al termine del match vinto per 3-0 contro il Nantes, il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha risposto anche a una domanda sul difensore dell’Inter, trattato fino all’ultimo giorno di mercato: “Skriniar era un giocatore che avevamo identificato come possibile rinforzo. Noi pensavamo di aver raggiunto un accordo, ma poi il prezzo è aumentato. Posso comprendere il nostro presidente: è un giocatore all’ultimo anno di contratto e la cifra richiesta dall’Inter era enorme”.