47' - A recupero scaduto, l'arbitro ferma il gioco per consentire i soccorsi per Grygar, finito a terra dopo aver preso una manata involontaria da Faticanti.

11.48 - E' un gol del solito Francesco Pio Esposito, il 12esimo personale in stagione, a marcare la differenza tra Inter e Roma Primavera nel primo tempo di Interello. Un vantaggio minimo meritato quello maturato nei primi 48' di gioco in favore dei nerazzurri che, a parte il rischio grosso corso all'11' in occasione della traversa clamorosa colta da Cherubini, hanno sfruttato il mismatch Owusu-Chesti per produrre tutte le situazioni più interessanti. Compresa quella del 23': il numero 30 gode di troppa libertà, ha il tempo di scansionare l'area e di crossare sul secondo palo, dove arriva il capocannoniere dell'Inter a inchiodare in porta di testa il pallone prendendo in controtempo Del Bello. L'azione si ripeterà almeno due volte, ma senza l'epilogo sperato da Chivu: prima Silva è provvidenziale a salvare i giallorossi dalla doppietta di Espo , poi è lo stesso Owusu a strozzare il tiro non trovando la porta.

50' - Si è acceso definitivamente Iliev, che qui va via a Keramistis che poi lo stende all'ingresso dell'area. Giallo per il romanista.

52' - Grande lavoro dei terzini interisti in questa azione degli ospiti: Pozzi non dà respiro a Cherubini, Dervishi completa il disimpegno.

60' - Majchrzak protegge bene palla ai bordi dell'area interista, Akinsanmiro arriva come un treno e lo travolge. Punizione ghiotta per la squadra di Guidi.

61' - PAREGGIA LA ROMA, GRAN GOL DI PAGANO SU PUNIZIONE! Arriva il premio mertato per i giallorossi da palla inattiva: il 10 degli ospiti incastra il tiro al sette non lasciando scampo a Botis.

62' - TORNA SUBITO AVANTI L'INTER, CHE LAMPO DI OWUSU! Reazione rabbiosa dei nerazzurri, che cavalcano il loro uomo migliore in campo: il 30 riceve palla fronte alla porta, entra in area e spara un diagonale letale all'angolino.

63' - La Roma è ancora viva: niente contraccolpo, almeno per ora, per i giallorossi che creano i presupposti per il clamoroso 2-2 portando al tiro Majchrzak. Che rifiuta il regalo svirgolando malamente da buona posizione.

69' - Nell'Inter , Pozzi lascia il campo stremato a Pelamatti. Sostituzione anche in casa Roma: D'Alessio per Chesti.

79' - Majchrzak in controbalzo dal limite dell'area: palla in braccio a Botis.

81' - Doppio cambio per l'Inter: richiamati in panchina Owusu e Kamate, Chivu manda in campo Curatolo e Di Maggio. Nelle fila della Roma, Misitano per Majchrzak.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario! Beffa atroce per l'Inter Primavera, che assapora il colpaccio con la Roma fino al 90', poi si fa sorprendere da Pisilli all'inizio del recupero. Due a due alla fine, i nerazzurri buttano via due volte il vantaggio (Esposito e Owusu). Di Pagano l'altra rete giallorossa che aveva pareggiato i conti momentaneamente.

45' - Owusu spreca la chance per portare l'Inter sul 2-0! Da posizione invitante in area, il 30 nerazzurro strozza la conclusione senza centrare lo specchio.

44' - Si fa vedere anche Iliev: il bulgaro riceve palla nella sua mattonella preferita, converge verso l'interno e cerca un tiro a giro che non gli esce un granché.

42' - Pisilli è una furia: dopo aver subito fallo a centrocampo, il romanista chiede il giallo per Stankovic. Che alla fine arriva: il 4 nerazzurro diventa il primo ammonito della partita.

41' - Pozzi attentissimo qui: Louakima aggancia un pallone difficile in area, ma deve fare i conti con la zampata del terzino sinistro nerazzurro.

40' - Ai bordi dell'area romanista, Del Bello fa prima di Kamate, che aveva sverniciato Silva in velocità.

38' - Silva salva la Roma! Va in scena l'ennesimo deja-vu di questo primo tempo: Owusu, sulla destra, trova sempre il modo di minacciare la difesa romanista, questa volta la comunicazione con Esposito, tutto solo sul secondo palo, viene interrotto dall'intervento provvidenziale del 24 giallorosso.

36' - Majchrzak resta a terra nell'area di rigore interista dopo un contatto con Iliev: l'arbitro, vicino all'azione, dice che si può proseguire.

35' - Louakima pizzicato in offside: si interrompe così l'azione offensiva della Roma.

33' - Per una volta, Cherubini ha la meglio su Owusu, che era stato illuminato da un cambio di campo di Iliev. Si salva qui la Roma, spesso esposta alle ripartenze dopo l'1-0 firmato da Esposito.

31' - La Roma un po' in affanno quando deve costruire dal basso, merito anche dell'aggressività degli interisti sui primi portatori di palla avversari.

29' - Owusu imprendibile! Il numero 30 ha un altro passo rispetto al marcatore diretto, si invola sulla corsia destra e mette in mezzo per un compagno che non c'è.

28' - Altro pericolo corso dall'Inter! Cassano mette in mezzo, Botis non riesce a rinviare definitvamente. Sul pallone si avventa Pozzi che svirgola rischiando l'autogol.

27' - Owusu allarga troppo l'alettone nel duello aereo con Faticanti: l'arbitro lo avvisa, ma non lo ammonisce.

24' - Francesco Pio Esposito torna al gol dopo due giornate a secco: è il suo 12esimo in stagione.

23' - ESPOSITO PORTA IN VANTAGGIO L'INTER, SEMPRE LUI! Owusu fa ancora quello che vuole sulla destra, ha tutto lo spazio per pennellare il cross sul secondo palo, dove arriva Esposito che salta più in alto di tutti e batte di testa, prendendo in controtempo, Del Bello.

22' - Dervishi cancella il cross di Cherubini, che deve accontentarsi della rimessa laterale in zona offensiva. Sul prosieguo dell'azione, Akinsanmiro usa ancora troppa foga e commette fallo su Cassano. Punizione interessante per la Roma

20' - Sterzata improvvisa di Cherubini, Akinsanmiro non riesce a frenare la sua corsa e travolge l'avversario.

19' - Tutto fermo sulla punizione di Cassano: Chesti commette fallo in attacco ai danni di Esposito.

17' - Akinsanmiro non fa girare Cassano ai bordi dell'area interista, poi fa partire l'azione di contropiede che viene fermata dalla segnalazione dell'assistente. Esposito è finito in offside, sfuma un'occasione potenziale per i padroni di casa.

15' - Si è accesa Inter-Roma, dopo un iniziale fase di studio. Ora gara divertente.

14' - ESPOSITO NON CI ARRIVA DI UN SOFFIO! Owusu salta regolarmente Chesti sulla destra, guadagna il fondo e crossa forte e teso verso il secondo palo. Dove irrompe, ma con un istante di ritardo, il capocannoniere nerazzurro.

11' - TRAVERSA PIENA DI CHERUBINI! E' ancora il 7 romanista a rendersi protagonista, questa volta con una botta da fuori area che si stampa sul legno più alto a Botis battuto. All'improvviso, gli ospiti costruiscono due situazioni per passare in vantaggio.

11' - Rischia grosso l'Inter! Cherubini la mette in mezzo. Botis smanaccia così così e, per sua fortuna, la Roma non passa all'incasso con Cassano in tap-in Solo corner.

8' - Esposito manca l'aggancio nell'area romanista sul suggerimento interessante di Akinsanmiro.

6' - Cambio di gioco panoramico di Stankovic, Del Bello capisce tutto e anticipa Iliev in area.

5' - Uscita dal basso rivedibile della Roma, Akinsanmiro scippa il pallone sulla trequarti e ridà slancio all'offensiva nerazzurra.

3' - Majchrzak, appostato sul primo palo, allontana d testa il cross troppo timido di Stankovic. La palla, però, resta tra i piedi dell'Inter.

2' - Comincia forte l'Inter: Owusu sgasa sulla destra, Chesti non lo può tenere in velocità e lo atterra dopo averlo trattenuto per un braccio. Calcio d'angolo corto per i padroni di casa.

2' - Esposito maltrattato a centrocampo: arriva il fischio che premia il capitano dell'Inter.

1' - E' la Roma Primavera, oggi in maglia bianca e pantaloncini rossi da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. Inter nei classici colori nerazzurri.

11.01 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Roma Primavera!

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

10.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo preceduti dalla terna arbitrale.

10.58 - Abbraccio vicino alla panchine tra Guidi e Chivu.

10.55 - Cominciano a presentarsi i primi giocatori all'imbocco del tunnel che conduce al campo di gioco del Konami Youth Development Centre di Milano. Tra pochi istanti il kick-off della partita.

10.50 - Dirige l'incontro l'arbitro Mario Saia di Palermo, i suoi assistenti sono Mattia Regattieri (Finale Emilia) e Andrea Cravotta (Città di Castello).

10.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Roma Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.40 - Nel match d'andata, dopo la figuraccia europea contro il Barcellona (6-1), l'Inter Primavera affondò a Trigoria incassando tre gol sotto gli occhi di José Mourinho (doppietta di Satriano e gol di Cassano). Per i nerazzurri segnò Fontanarosa, oggi promosso in prima squadra per Inter-Juve vista la coperta corta in difesa di Inzaghi. Con lui anche i soliti Valentin Carboni e Zanotti.

10.35 - Dal canto suo, dopo un inizio di 2023 faticoso con ben cinque passi falsi in sette sfide nel torneo, la Roma ha ripreso una marcia da squadra di vertice rimanendo imbattuta per 4 partite (1-1 vs Atalanta, 1-1 vs Torino, 4-0 vs Napoli, 4-1 vs Empoli).

10.30 - Sabato scorso, a Zingonia, l'Atalanta ha interrotto a sei la striscia di risultati utili consecutivi della squadra di Chivu in tutte le competizioni. Considerando il campionato, i nerazzurrini non perdevano da sette match di fila (Cesena, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Hellas, Lecce).

10.25 - Ben 11 punti separano in classifica le due squadre: la Roma si trova momentaneamente al terzo posto a quota 43, mentre l'Inter, complice un inizio di campionato disastroso, da qualche giornata è stabile al decimo.

10.20 - Senza Fontanarosa, prestato a Inzaghi, Chivu adatta Stankovic come centrale difensivo al fianco di Stabile; ai loro lati si muoveranno Dervishi a destra e Pozzi a sinistra. In mezzo è Grygar a completare il trio con i soliti Kamate e Akinsanmiro. In avanti tutto confermato rispetto a Zingonia: spazio al trio composto da Owusu, Esposito e Iliev. In panchina si rivede Zefi, l'irlandese che si sta distinguendo con l'Under 18.

10.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Botis; Dervishi, Stankovic, Stabile, Pozzi; Akinsanmiro, Grygar, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev. A disposizione: Zamarian, Tommasi, Martini, Kassama, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Di Pentima, Pelamatti, Zefi, Maye. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA: Del Bello, Chesti, Cherubini, Pisilli, Pagano, Cassano, Keramitsis, Faticanti, Majchrzak, Silva, Louakima. A disposizione: Baldi, Razumejevs, Foubert-Joacquemin, Ivkovic, Vetkal, Padula, Oliveiras, Pellegrini, Misitano, D'Alessio, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Mannini, Golic. Allenatore: Federico Guid.

10.10 - Non ci sarà in palio lo scudetto come dieci mesi fa, ma Inter-Roma Primavera regala sempre contenuti interessanti anche quando cade in un turno qualunque di campionato: la grande classica della categoria stamattina metterà di fronte due squadre che scendono in campo con l'obiettivo di approdare ai playoff, proprio per tornare a vivere le emozioni che solo una finale tricolore sa dare. I giallorossi ci arrivano con la volontà di scavalcare il Frosinone e riportarsi al secondo posto in classifica, che garantisce l'accesso diretto al post-season, i campioni d'Italia in carica vogliono ripartire all'inseguimento della sesta piazza dopo lo stop di Zingonia. Dal Konami Youth Development Centre di Milano, benvenuti a Inter-Roma Primavera, sfida valida per la 24esima giornata del torneo. Kick-off è fissato per le 11.