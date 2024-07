L'Inter ha pubblicato le date ufficiale del pre-campionato. Si parte con il ritiro il 13 luglio, agli ordini di Simone Inzaghi. Quattro gli appuntamenti amichevoli già fissati. Il 27 luglio si giocherà al Dino Manuzzi di Cesena la sfida contro il Las Palmas, con biglietti in vendita dal 9 luglio.

Il 2 agosto sfida al Pisa all'Arena Garibaldi, in Toscana. Cinque giorni più tardi a Monza arriverà l'Al-ittihad all'U-Power Stadium. Ultimo appuntamento Chelsea-Inter a Stamford Bridge l'11 agosto.