Francesco Pio Esposito in prestito dall'lnter allo Spezia. Come riportato da Calciospezia.it, il centravanti classe 2005 si trova in città in attesa del nulla osta per svolgere le visite mediche con il club ligure. Poi raggiungerà i compagni di squadra nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena.

Nella trattativa è stato inserito un diritto di riscatto in favore dello Spezia e di contro riscatto in favore dell'Inter. Per Esposito dunque seconda stagione consecutiva allo Spezia con obiettivi però diversi dalla prima avventura. Lo scorso anno fu proprio lui a trascinare la squadra alla salvezza nell'ultima sfida di campionato contro il Venezia.

