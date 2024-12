Otto gol in 15 presenze, con un assist a corredo. Questo il bilancio attuale di Francesco Pio Esposito con lo Spezia nell'attuale stagione. La seconda con la maglia degli Aquilotti, che la scorsa estate hanno insistito a lungo per poterlo riavere in prestito dall'Inter, con cui l'attaccante di Castellammare di Stabia ha un contratto fino al 2027. Non è una sorpresa che il minore dei tre fratelli Esposito stia facendo così bene nel suo secondo anno di Serie B, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti da tempo. E tra chi lo osserva con grande attenzione c'è il Napoli, che sia per il suo valore sia perché ha in comune la terra d'origine, con un pizzico di romanticismo, sta seriamente pensando di vestirlo d'azzurro. Un pressing costante sull'entourage del ragazzo che finora si è scontrato con l'amara realtà: l'Inter non ha la minima intenzione di cederlo, neanche per i 20 milioni vociferati ultimamente.

Il club nerazzurro, secondo quanto filtra, ha l'estrema convinzione di aver cresciuto nelle proprie giovanili un grande centravanti, il miglior classe 2005 d'Italia. Ed è fermamente convinto di tenerlo e di permettergli di seguire i passi corretti per la crescita professionale sempre vincolato alla società di Viale della Liberazione a Milano. Porta non chiusa, letteralmente sbarrata dunque per il Napoli, che dovrà farsene una ragione. Lo stesso Francesco Pio Esposito, ormai perno della Nazionale italiana U21 (sotto età), non ha mai nascosto, sempre con grande serenità e compostezza, do voler tornare a vestire la maglia nerazzurra da professionista. E la volontà è condivisa.

Probabile dunque che nella prossima stagione la punta venga data in prestito a uno dei numerosi club di Serie A che lo hanno messo nel mirino, magari lo stesso Spezia assieme al fratello Salvatore in caso di promozione nel massimo campionato. Poi, se tutto andrà come previsto, il ritorno a casa per essere protagonista con i colori con cui è cresciuto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!