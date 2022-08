Andrea Pinamonti può dirsi un nuovo giocatore del Sassuolo: Sky Sport riferisce che il club emiliano ha trovato l'intesa con l'Inter per il passaggio alla corte di Alessio Dionisi dell'attaccante di Cles, che approda in Emilia-Romagna in un'operazione da venti milioni compessivi. Già domani Pinamonti sosterrà le visite mediche per il nuovo club.