Prendendo spunto dalla dichiarazioni rilasciate ieri da Gian Piero Gasperini, che aveva parlato di necessità di fare debiti per riuscire a ridurre il gap con le prime della classe, con chiaro riferimento alla situazione dell'Inter campione d'Italia appena passata di mano da Zhang a Oaktree, Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, ha corretto il tiro rispetto a quanto dichiarato dall'allenatore parlando così del tema a lungo dibattuto in queste ore: "L'Atalanta ha la sua dimensione, conosciamo benissimo la nostra realtà - la premessa a Sky Sport del dirigente bergamasco a margine dell'evento in cui è stato svelato il nuovo logo della Serie C -. Non dobbiamo perdere di vista da dove veniamo. Poi ci sono realtà che hanno altre strutture, ognuna con le sue particolarità. L'Inter è una grande squadra, che ha una grande platea, con una dimensione totalmente diversa da noi. Nella relazione con l'Inter, l'Atalanta è cresciuta grazie alla vendita di alcuni giocatori o l'acquisto di alcuni ragazzi. La nostra Serie A è fatta di squadre con dimensioni diverse, noi siamo orgogliosi di quello che siamo. Il mercato che ci aspetta sarà difficile, cercheremo di fare le cose bene per rinforzarci".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!