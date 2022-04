Riccardo Pecini, direttore sportivo dello Spezia, ha ricordato ai microfoni de Il Secolo XIX la trattativa per portare alla Sampdoria Milan Skriniar, oggi colonna dell'Inter: "Me lo aveva segnalato lo scouting allo Zilina, lo seguii così prima in nazionale giovanile poi in campionato. Allora lavoravo per la Sampdoria, dissi il tutto a Carlo Osti e cercammo un contatto. Verso ottobre novembre, era il 2015, andammo a vedere una gara dello Zilina contro il Trencin e ne rimanemmo ancora impressionati. Poi ci fu la possibilità di vederlo a Reggio Emilia in una partita contro la nazionale Under 21 dell’Italia, ma non fummo fortunati perché uscì per un infortunio. Portai avanti la trattativa direttamente col presidente del club: 1,2 milioni, con una percentuale sull’eventuale rivendita e la possibilità di visionare altri giovani di un vivaio che era e resta interessante, ma ci guadagnarono tutti, giocatori e società".