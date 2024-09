"Sono il primo tifoso della Nazionale francese, buona partita ragazzi". Con queste parole Benjamin Pavard, ripostando nelle proprie storie Instagram un post dell'account ufficiale della Nazionale francese, mostra tutta la vicinanza ai compagni connazionali in vista dell'esordio in Nations League contro l'Italia di Spalletti.

La non convocazione da parte di Deschamps ha fatto parecchio discutere. Lo stesso ct in conferenza stampa si era espresso sul difensore dell'Inter. "Quanto a Benjamin, ho pensato non fosse coerente richiamarlo dopo non averlo preso in considerazione in un primo momento. Ma ciò non cambia la mia posizione espressa al momento dell'annuncio della lista: ritengo che questo sia il momento di vedere il maggior numero di giocatori possibile", le sue parole.

Pavard ha voluto specificare sui social di non provare alcun risentimento nei confronti di Deschamps e ha mostrato tutto il suo sostegno alla Francia. Nessuna polemica insomma. L'ex Bayern ha sempre risposto in campo e ora si godrà qualche giorno di riposo dopo essere rimasto ad Appiano agli ordini di Inzaghi.