Da terzino destro a difensore centrale, Benjamin Pavard spera di ripercorrere le orme di Lilian Thuram, leggenda del calcio francese nonché padre di Marcus, suo compagno di squadra all'Inter. "So di essere versatile, posso avere un livello molto buono. Lilian Thuram è un riferimento, ho avuto modo di parlare con lui, mi dà qualche consiglio", ha svelato l'ex Bayern Monaco nel corso del suo intervento in conferenza stampa.

Questo cambio tattico ha avuto un'accelerazione grazie al passaggio all'Inter, club che è diventato subito casa per Pavard: "L’allenatore (Inzaghi, ndr) mi dà molta libertà. Sono in un grande club, sono andato a Milano per vincere il titolo e lo abbiamo vinto. È bellissimo giocare in un club così grande con una tifoseria così, meritano di vincere titoli. Sono molto contento della mia prima stagione all'Inter. Ho trovato un club familiare e dei grandi tifosi".

