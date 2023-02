Dopo essere stato vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain per la seconda volta in pochi mesi, Milan Skriniar è ancora una volta rimasto all’Inter. Una permanenza destinata a durare pochi mesi, visto che a giugno il contratto dello slovacco scadrà e il calciatore ha deciso di non rinnovarlo. Tuttavia c’è stata una grossa possibilità di addio a Milano del difensore nel corso del mercato invernale.

Come riportato dalla testata slovacca Sport Aktuality, infatti, l’Inter avrebbe acconsentito a lasciar partire il suo calciatore nel caso in cui fosse riuscita a trovare un sostituto all’altezza. E il sostituto era stato individuato in Benjamin Pavard: dopo l’arrivo al Bayern Monaco di Joao Cancelo dal Manchester City, il club nerazzurro si è immediatamente rinnovo ai bavaresi per chiedere il francese. Il Bayern, però, ha detto no. Non perché non volesse privarsi di Pavard ma perché mandandolo all’Inter avrebbe liberato Milan Skriniar per il Paris Saint-Germain, rinforzando una diretta avversaria.

Bayern e PSG si affronteranno infatti negli ottavi di Champions League ed era tutto interesse dei bavaresi che il club parigino non potesse contare su un asso difensivo del calibro di Skriniar. Tutto rimandato alla prossima stagione, dunque.