Benjamin Pavard è pronto a tornare all'Allianz Arena per sfidare il Bayern Monaco da ex con la sua Inter. Alla vigilia dell'andata del quarto di finale di Champions League, il difensore francese esprime le sue sensazioni ai microfoni della UEFA, ricordando anche i tempi trascorsi in Baviera: "Sono molto emozionato di affrontare il Bayern, ho passato quattro anni fantastici a Monaco. Non dovrò pensare a tutto questo perché ora gioco nell'Inter e ho voglia di vincere in Germania".

Il discorso si sposta poi sul piano tattico e sulla sua metamorfosi in difesa: "Sapevo che qui sarei stato soddisfatto giocando in una difesa a tre perché volevo accentrarmi un po' sulla linea difensiva. Qui la parola d'ordine è 'dai e vai': lo facciamo spesso, l'allenatore lascia tanta libertà ai giocatori. Sono uno che riflette, che pensa più alla squadra. È vero che a volte ci si aspetta che io attacchi di più ma ci sono partite nelle quali non me la sento, preferisco restare dietro per garantire equilibrio".

Benji inquadra poi gli obiettivi stagionali, con l'Inter che al momento è in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia: "Vogliamo arrivare in fondo e vincere tutto ma non bisogna iniziare a pensare ai tre trofei e tutto il resto. Pensiamo a una partita alla volta e poi vedremo, comunque faremo di tutto. Abbiamo la squadra, lo staff e l'allenatore per vincere il più possibile. Questo però è lo sprint finale ed è ora che dobbiamo giocare al massimo".

