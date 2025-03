È andato ieri in scena il Pepito Day al Franchi di Firenze, la partita tra leggende per celebrare la carriera di Pepito Rossi che ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo. Oltre a tante stelle del calcio del presente e del passato, era presente anche Federico Pastorello, agente di mercato di vari calciatori, tra cui gli interisti De Vrij e Acerbi, entrambi in scadenza di contratto con la Beneamata. Di seguito le dichiarazioni del procuratore che a TMW ha parlato di lotta scudetto e del futuro dei due sopraccitati assistiti.

Uno sguardo al campionato di Serie A: Inter prima e favorita?

"Per me l'Inter è partita da favorita e rimane tale: al di là dell’organico più completo, sono ragazzi che lavorano assieme da tanti anni e l'allenatore è bravissimo. Inzaghi è riuscito a creare uno spirito di squadra importante e poi devo dire giocano veramente bene. Detto questo, è chiaro: Napoli e Atalanta non le possiamo assolutamente scartare. Intanto perché i punti di distacco sono pochi, e poi perché il calendario dell'Inter è molto fitto. I nerazzurri sono in corsa su tutti e tre i fronti, quindi qualche passo falso può esserci e il campionato secondo me non è ancora chiuso. Sarà bello fino alla fine".

Tra i suoi assistiti in casa Inter, c’è da decidere il futuro di De Vrij e Acerbi.

"Per come stanno giocando credo non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro. Aspettiamo la decisione della società, dell’allenatore e dei direttori: spetta a loro visto che le opzioni sono a loro favore, ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Però credo che in campo i ragazzi stanno dimostrando di meritare una riconferma, che entrambi vorrebbero. Se poi le decisioni saranno diverse da queste le rispetteremo e comunque sono convinto che i ragazzi ringrazieranno in ogni caso: Stefan è all’Inter da tanti anni, Francesco da un po’ meno ma entrambi hanno vissuto tante soddisfazioni ed emozioni. Sono decisioni che spettano all’Inter e che prenderemo con serenità".

