Il mercato dell'Inter si scalda. Negli ultimi minuti Federico Pastorello è arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, probabilmente per definire i dettagli del rinnovo di contratto di Stefan de Vrij (dovrebbe firmare domani un biennale da 3,8 milioni di euro a stagione) e per proseguire i dialoghi sul riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio: "De Vrij e Acerbi? Vediamo, stiamo parlando ma dovrebbero rimanere entrambi", le parole del procuratore raccolte in giornata da Sky Sport.

Il procuratore ha parlato poi anche di Tommaso Baldanzi, gioiello dell'Empoli in orbita nerazzurra: "Ha tante richieste, ha fatto molto bene. Vediamo in base al progetto giusto, perché a Empoli sta bene. Non c'è nessuna offerta ufficiale, ma tanti interessamenti".

