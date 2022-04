Gol e spettacolo nell’amichevole in programma stasera alla Johan Cruyff Arena tra Olanda e Danimarca. 4-2 il risultato finale in favore degli Oranje, con il nerazzurro Denzel Dumfries in campo per 90’. Sono gli olandesi a passare in vantaggio con Bergwijn al 16’, mentre al 20’ Vestergaard ha trovato la rete del momentaneo 1-1. Momentaneo, appunto, visto che poco dopo gli Oranje ripassano in vantaggio con Ake e trovano poi il 3-1 al 38’ con il rigore di Depay.