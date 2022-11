Pubblicata nella giornata di oggi la relazione finale del dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano, consultabile tramite questo link . Andrea Pillon, il coordinatore del dibattito, nella presentazione del documento ha sottolineato: "Quello che sembra emergere dal dibattito pubblico è che c'è una generale condivisione sul fatto che i club abbiano bisogno di uno stadio di proprietà, moderno, a passo coi tempi, sicuro. Chi ha seguito il dibattito pubblico si è reso conto che in realtà si è parlato di uno stadio da ristrutturare, da rifare. L'altra cosa che emerge dal dibattito pubblico e è che già attualmente l'area di San Siro presenta delle criticità legate agli eventi sportivi e concertistici, ma non solo stati segnalati problemi del rumore, dei parcheggi, delle vibrazioni. Questo è il primo dibattito pubblico che si fa su un'opera privata. La proposta è dei club che vogliono organizzare un impianto nelle caratteristiche che si sono prefissate. Si è deciso fin da subito di inserire nel dibattito quelle che sono state le ipotesi di ristrutturazione che si sono strutturate negli anni. Offrono punti di riflessione che ridà alle squadre per una valutazione definitiva".

Ribadito il no alla ristrutturazione del Giuseppe Meazza: "Le squadre ritengono che la ristrutturazione non è un'ipotesi percorribile, lo hanno detto al dibattito e nel dossier". Parlando dell'aspetto legato alla capienza del nuovo stadio, Pillon aggunge: "Sapete che il progetto prevede una riduzione dai 75mila ai 60mila dell'ipotesi. Cosa preoccupa? Preoccupa che ad una diminuzione dei costi, c'è un aumento del prezzo dei biglietti. Accanto alla disponibilità della possibilità di aumentare la capienza, è stato più volte detto che con il nuovo stadio i ricavi dovrebbero aumentare. C'è stata una rassicurazione che i biglietti più popolari e gli abbonamenti non dovrebbero portare ad un aumento dei costi". Novità anche per quel che riguarda il sistema della mobilità locale: "I club hanno fatto delle proposte. E' stato richiesto di avere un piano dettagliato sul traffico e le squadre hanno detto che lo stanno rifacendo in modo molto dettagliato. Si è parlato dell'introduzione della ZTL e dei parcheggi".