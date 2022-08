Si procede con cauto ottimismo sul nuovo stadio di Inter e Milan da realizzare nell'area di San Siro. Dopo la tensione delle scorse settimane, con la possibilità concreta di spostare tutto il progetto a Sesto San Giovanni (dove però la disponibilità rimane immutata), nei giorni scorsi, i due club hanno presentato al Comune di Milano il nuovo dossier aggiornato, dove sono state indicate le nuove volumetrie, ridotte a 0,35 con l'eliminazione dell'albergo e la riduzione dello spazio per gli uffici. Ora, riporta la Gazzetta dello Sport, Palazzo Marino ha un paio di settimane di tempo per rivedere la bozza e avanzare eventuali dubbi, prima di passare il tutto al Ministero delle Infrastrutture. A Roma, dalla Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico, arriverà l’eventuale approvazione nel giro di una settimana e a quel punto il progetto, evidenziate anche le eventuali modifiche richieste diventerà pubblico come il calendario degli incontri con cittadini e figure più tecniche. I club saranno ovviamente parte attiva ma non presenzieranno a tutti gli appuntamenti, anche perché in realtà si tratta principalmente di un confronto tra il Comune e le varie parti in causa.