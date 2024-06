Il subentro di Oaktree Capital Managementalla guida dell’Inter, dopo l’escussione del pegno per il mancato pagamento da parte della famiglia Zhang di 395 milioni legati al finanziamento del 2021, non avrà effetti da un punto di vista creditizio per il bond da 415 milioni che scadrà nel 2027. È quanto spiega Standard & Poor’s, in una nota. Il rating di S&P è B con outlook stabile. "S&P Global Ratings dichiara che l’acquisizione del club di calcio italiano Internazionale Milano da parte dei fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. non ha implicazioni immediate sul credito per Inter Media and Communication SpA il principale veicolo di finanziamento di TeamCo, data la nostra comprensione dell’impegno di Oaktree a garantire la stabilità operativa e finanziaria di TeamCo", si legge nella nota riportata da Calcio e Finanza.

