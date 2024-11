Da Napoli sono sicuri: l'Inter fiuta l'ennesimo colpo a parametro zero e l'ultimo nome annotato sul ricco taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Alex Meret. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che segue da vicino le mosse del club di De Laurentiis: secondo l'emittente radiofonica, infatti, dagli uffici di Viale della Liberazione stanno osservando con particolare attenzione le trattative tra gli agenti del portiere classe '97 e il Napoli per il rinnovo di contratto. Le parti - stando a quanto riferito - risultano ancora distanti e l'accordo andrà in scadenza il 30 giugno 2025.

In caso di mancata intesa per il prolungamento, Meret rappresenterebbe una ghiotta occasione di mercato dato che, nel prossimo futuro, i nerazzurri saranno chiamati a rimpiazzare Yann Sommer per questioni anagrafiche. Anche se, non va dimenticato, nell'ultima sessione di mercato è sbarcato a Milano lo spagnolo Josep Martinez, ancora a caccia dell'esordio ufficiale con il Biscione.

