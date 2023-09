Samir Handanovic lascia il calcio giocato. L'ex portiere dell'Inter, non avendo ricevuto offerte soddisfacenti che gli permettessero di continuare la sua lunga carriera tra i pali, decide quindi di appendere i guantoni al chiodo dopo 566 le partite in Serie A, delle quali ben 380 in nerazzurro, che fanno di lui l'estremo difensore più presente della storia dei nerazzurri, sopra Walter Zenga e il decimo assoluto nella storia del club per numero di caps. È il portiere con più rigori parati in Serie A, 32 dei 92 che gli hanno calciato contro (oltre il 35%). Promosso capitano nel febbraio 2019, dopo la burrascosa separazione con Mauro Icardi, nell’ultima stagione è partito titolare, ma è stato ben presto scavalcato nelle gerarchie da André Onana.

Ha concentrato nelle ultime 3 stagioni tutti i 5 trofei in nerazzurro: lo scudetto con Antonio Conte e le 4 coppe con Simone Inzaghi. Adesso, riporta il quotidiano Il Giornale, lo sloveno si riciclerà in un nuovo incarico che gli permetterà di rimanere all'Inter come collaboratore, proseguendo così dietro le quinte la sua avventura nel mondo del calcio.

