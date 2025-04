L'Inter suda e lavora ad Appiano Gentile per preparare il quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco e spegne il campanello d'allarme che riguarda le corsie esterne, dove l'unico giocatore non a disposizione dovrebbe essere ancora Denzel Dumfries, ai box dopo l'infortunio rimediato nella vincente trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Oggi si sono infatti allenati regolarmente con il gruppo sia Federico Dimarco e che Nicola Zalewski, come testimoniato dagli scatti pubblicati dal club nerazzurro su Inter.it.

Il 32 interista era stato pizzicato sabato sera in panchina a San Siro con una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra dopo la sostituzione nel match contro il Cagliari, ma poi aveva rassicurato il giorno dopo sui social con un significativo "Sto bene". Stesso discorso per il polacco che in seguito al cambio contro i sardi aveva informato che "fortunatamente si tratta solo di crampi - aveva informato attraverso una storia su Instagram -. Ma la cosa più importante erano i tre punti, ci vediamo mercoledì". Detto, fatto. Per la gioia di Inzaghi.

