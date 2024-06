Non preoccupano le condizioni fisiche di Nicolò Barella, che salterà a scopo precauzionale la sfida amichevole tra Italia e Turchia del compagno di club Hakan Calhanoglu. A spiegarlo è Luciano Spalletti, ct degli azzurri, nel corso di un'intervista rilasciata a Giornale Radio Rai: "Ci sono un paio di giocatori affaticati, ma sono affaticamenti naturali, proprio perché abbiamo un margine di tempo non li rischieremo - le sue parole -. Uno di questi è Barella: stasera starà fuori per non andare incontro a delle spiacevoli notizie. Barella si è allenato benissimo, possiamo gestire la cosa, basta un giorno di recupero o due e va a posto".

