Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo. Lo riporta l’ANSA. Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile, annuncia al termine del CdM odierno che sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno, come riporta SportFace.it.

Stando così le cose, avanza quindi l'ipotesi dello slittamento anche solo di qualche ora del match tra Inter e Roma, che potrebbe essere spostata a domenica 27 aprile alle 12.30 anche considerando il successivo impegno europeo con la trasferta di Barcellona. Ma per capire la decisione definitiva della Lega Serie A bisognerà attendere.

