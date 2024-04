Durante l'intervento sulle frequenze di Radio 24 (RILEGGI QUI), Massimo Moratti esprime anche il suo giudizio su Simone Inzaghi, leader calmo e tranquillo rispetto a José Mourinho: "È l'opposto (ride, ndr), ma è un ottimo metodo comunque perché ognuno deve fare secondo il proprio carattere e Inzaghi fa bene il suo mestiere. È fantastico come tiene il gruppo, come è riuscito a fare in modo che tanti giocatori di nazioni e calibro diversi stiano benissimo insieme, siano felici, con lo stesso obiettivo e siano una compagnia simpatica. Questo mette in condizione Inzaghi di essere un ottimo allenatore".

Lei sarebbe andato d'accordo con Inzaghi?

"Spero e penso di sì, ci sarei andato d'accordo come con quasi tutti gli allenatori. È molto serio e corretto e questo mi avrebbe permesso di avere un buon rapporto con lui".

Le sarebbe piaciuto lavorare con Marotta?

"Certamente, poi devo dire che mi sono trovato così bene con Branca che non faccio confronti. Comunque con Marotta mi sarei trovato bene: è una persona gentilissima e abilissima, ha fatto il massimo che si possa fare per una squadra di calcio".

Secondo lei c'è una motivazione extra nell'idea di poter trionfare davanti all'avversario in un derby?

"Certamente la motivazione c'è, ma come ha detto Inzaghi non deve essere qualcosa che ti mette in condizione di complesso. Sarà un piacere di avere una partita importante e così bella attraverso la quale si possa vincere la stella, ma deve essere una festa non un incubo insomma".

Se dovesse succedere mette la bandiera fuori casa?

"Certamente (ride, ndr)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!