Il quotidiano locale arabo Al-Sharq ha raccolto anche il parere del centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Milan. Questo il pensiero del centrocampista armeno: "Sarà una partita difficile e interessante. Non vediamo l'ora di giocare. Puntiamo a vincere la Supercoppa e a battere il Milan in una sfida che è come un derby d'Italia, vediamola così. Sarò felice se riuscirò a vincere ancora qui a Riyadh. Abbiamo vinto contro Milan e Napoli negli ultimi due anni e speriamo di poterci riuscire ancora".

Mkhitaryan spiega poi la sua visione sulla Saudi Pro League: "Ho alcuni ex colleghi che giocano qui in Arabia Saudita. Sono tutti molto contenti. Quando ho tempo cerco di guardare qualche partita, anche se non riesco a vederle tutte. Posso dire che il livello del calcio saudita si è innalzato. Non sono un giocatore della Lega saudita, ma i giocatori adorano essere qui e sono molto felici. Auguro il meglio all'intero Paese".

