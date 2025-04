L'Inter è l'ottava squadra professionistica nel cammino di Henrikh Mkhitaryan, uno dei veterani della squadra di Simone Inzaghi. Che alla vigilia della sfida di semifinale di Champions League contro il Barcellona, si racconta per 'The UCL Show': "Sono stato in diversi Paesi, ho vissuto momenti difficili nella mia vita. Sono contento di essere dove sono adesso". Anche perché all'Inter sta vivendo a 36 anni un momento di autentica rinascita, spinto anche dalla forza che gli dà la memoria del padre, ex calciatore scomparso a 33 anni per un tumore al cervello: "L'esperienza, i momenti, i problemi che affronti, la possibilità di uscire vincente da una competizione. La vita non si ferma, vado avanti. Affronterò altri problemi, devo capire come trovare una soluzione e capire come far funzionare le cose".

Se dovesse vincere la Champions League, sarebbe il primo rappresentante dell'Armenia ad alzare al cielo la Orejona: "Mi sveglio ogni mattina pensando che è un'altra grande occasione per giocare a calcio. Ho imparato che è meglio sorridere sempre, essere felici e pensare positivo. Sono il più felice degli uomini perché faccio quello che amavo fare da bambino, questa è la mia felicità".

