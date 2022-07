Dopo l'annuncio e i primi messaggi social a tinte nerazzurre, Henrikh Mkhitaryan parla delle sue prime emozioni da neo giocatore interista alla tv del club: "Sono molto felice, mi sento molto bene - le parole dell'armeno pronunciate nella sala trofei della Beneamata -. Non vedo l'ora di iniziare, di allenarmi con la squadra e di giocare con la maglia dell'Inter".

Tre gol e un assist contro l'Inter in 7 presenze, un legame con questi colori forse lo avevi già...

"Non so perché, però mi riusciva bene giocare contro l'Inter. Adesso non vedo l'ora di segnare con questa maglia".

Sei il primo armeno della storia dell'Inter.

"Ovviamente è sempre stato un sogno giocare nei campionati top, sono stato contento di aver giocato in Italia per tre anni (con la Roma, ndr). Ora all'Inter mi sento molto orgoglioso perché ci sono bambini che sentono la stessa cosa, spero di essere un esempio per loro".