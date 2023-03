Il nome di Lionel Messi torna ad essere accostato all'Inter. La clamorosa indiscrezione di mercato è a firma del giornalista Sergio A. González. Secondo quanto riportato in un tweet pubblicato, il club nerazzurro vuole portare la stella argentina a Milano. La trattativa per il rinnovo di contratto con il Psg è ad un punto morto, mentre un ritorno al Barcellona è da escludere per problemi legati al Fair Play finanziario. Un ruolo decisivo potrebbe giocarlo Javier Zanetti. Recentemente il vicepresidente nerazzurro si era lasciato andare ad una battuta proprio sul possibile acquisto di Messi: "E' complicato, penso sia un po' costoso", la sua risposta ridendo ai microfoni di ESPN (QUI LE PAROLE).