Parlando ai microfoni di Sky Sport, Marco Materazzi dipinge così la lotta per il campionato: "L'Inter penso che sia una candidata seria, ha tutti i mezzi per vincere lo Scudetto anche se ci sono tante squadre quest'anno come il Napoli che anche se Antonio Conte non lo vuole ammettere, per me è la principale candidata".

Chi ha bisogno di rinforzi nel mercato di gennaio?

"Solitamente a gennaio fanno più le squadre che devono mettere delle toppe o chi devono salvare, o squadre che devono rimpiazzare dei giocatori che hanno avuto degli infortuni seri come può essere la Juventus. L'Inter non credo che abbia bisogno di ritocchi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!