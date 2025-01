Logico il pronostico che Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, esprime ai microfoni di Sport Mediaset nelle ore immediatamente precedenti il derby che vale la Supercoppa: "C'è una Coppa in palio, speriamo di alzarla. Chi può vincere domani? Sapete chi è la favorita... Non lo dico solo per la fede, ma anche perché l'Inter ha dimostrato negli anni di essere secondo me qualitativamente la più forte. Poi è una partita secca, il Milan ha cambiato allenatore. Sarà una bella partita, mi auguro vinca la squadra più forte".

Si parla troppo dei gol mancati da Lautaro e troppo poco della solidità della difesa.

"Dopo la finale di Istanbul l'Inter ha acquisito una sicurezza mentale tale da andare in campo sapendo di essere la più forte. La solidità è importante, ad inizio campionato hanno preso troppi gol poi dopo la sfida con la Juventus, dove meritavano la vittoria ampiamente, si sono guardati in faccia e da lì in poi hanno fatto quasi tutti clean sheet. Hanno ripreso la strada che compete loro, poi la finale è sempre la finale. Spero che il nostro capitano possa togliersi la soddisfazione di segnare un gol in finale e alzare al cielo un altro trofeo".

