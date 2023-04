E' Marco Materazzi l'ospite speciale di 'Matchday Hype' sul canale Youtube dell'Inter, il giorno di vigilia della gara di Champions League contro il Benfica Le parole di Matrix:

Parliamo dei quarti di finale.

"E' stata una notte fantastica all'andata, è stato importante vincere ma è più importante domani. Abbiamo più di 70mila tifosi dalla nostra parte, ma dobbiamo stare concentrati per 90' perché ogni squadra può segnare in qualsiasi minuto".

Quanto è importante San Siro?

"Penso che i ragazzi debbano dare il cuore ai tifosi. San Siro può spingerti per 95', ma devi coinvolgerlo dall'inizio".

La difesa sta facendo bene, ma è la fase difensiva che fa la differenza in queste partite.

"Abbiamo una grande opportunità di andare in semifinale e in finale, perché no? Tutto può succedere. Hai due gol di vantaggio, siamo in una buona situazione: credo che i ragazzi possano fare bene, anche se hanno perso in campionato sabato".