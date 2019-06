Nessuna dichiarazione rilasciata ai media da Beppe Marotta, intercettato dall'inviata di FcInterNews.it all'uscita dalla sede della Lega. L'a.d. nerazzurro si è però soffermato a parlare con l'agente Oscar Damiani: filtra ottimismo sulla trattativa per Lucien Agoumé, talentuoso centrocampista del Sochaux. La visita di Damiani in Lega è dovuta anche alla risoluzione degli ultimi passaggi formali relativi alla recompra esercitata dall'Inter per il portiere Ionut Andrei Radu dal Genoa: tutto fatto con il club rossoblu, con il presidente Enrico Preziosi che ha firmato la documentazione necessaria.

