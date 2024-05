"In questo ventesimo scudetto, in questa seconda stella, c’è tutta l’essenza dell’Inter: questo resterà per sempre. Insieme siamo entrati nella storia e insieme continueremo a scriverla". Sono le parole con cui Beppe Marotta chiude l'intervento nel libro dedicato all'Inter La Repubblica distruibirà gratuitamente domenica prossima.

"Una cavalcata magnifica, una stagione straordinaria, culminata con due stelle dorate sul petto. La vittoria dello scudetto, il ventesimo per i nostri colori. Per il club e i tifosi, a Milano e nel mondo. Perché l’Inter respira storia. Perché l’Inter è nella storia", dice ancora l'AD nerazzurro nell'anticipazione pubblicata oggi sul quotidiano.