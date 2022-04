All’indomani dell’atroce beffa di Bologna, Beppe Marotta, ad sport dell’Inter, arriva a San Siro per parlare sul palco dell’odierno evento organizzato dal quotidiano Il Foglio.

Come siete messi in campionato?

“Chiaro che c’è un sorriso amaro. Fa parte del gioco, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. Siamo incazzati ma non depressi. Dobbiamo vedere cosa succede, mancano quattro partite e il calcio non è scontato come negli anni '70 quando c’erano squadre che non avevano niente da dire. Oggi invece vediamo un Crotone che vince contro la Cremonese nonostante fosse già retrocessa”.

Come mai c’è stato questo livellamento in campionato, ad ogni livello?

“Innanzitutto perché c’è un buon livellamento delle squadre, è uno dei campionati più interessanti degli ultimi anni. L’anno scorso è stato vinto il campionato con largo anticipo, quest’anno è una Serie A interessante sotto ogni punto di vista”.

La Super League nasceva da un desiderio dei club di avere soldi per la loro competitività. Ad un anno dall’addio al progetto, com’è la situazione dei club?

“Chiaramente siamo in grande difficoltà. Il momento storico era emerso prima della pandemia, i costi erano già insostenibili e lo sono maggiormente oggi dopo che la pandemia ha generato una contrazione finanziaria. Il massimo sarebbe spendere poco e ricevere tanto, invece la competitività è stata sacrificata per la sostenibilità. Bisogna cercare queste risorse anche per inculcare la mentalità vincente che nello sport è importante”.

L’anno scorso l’Inter sembrava in grande difficoltà, con Conte via e la cessione di Lukaku e Hakimi. Però, siete rimasti competitivi e siete tornati agli ottavi di Champions dopo tanti anni e siete arrivati in finale di Coppa Italia. Qual è il segreto di Marotta per rimanere agli stessi livelli?

“Non vale l’equazione chi più spende più vince. L’addio di Conte e di due giocatori, togliendo Eriksen che ha subito una decisione indipendente da lui, ha dato una scossa. Lukaku e Hakimi avevano espresso la volontà di andare a fare esperienze in altri campionati. Avevamo comunque alle spalle una proprietà forte e abbiamo potuto garantire sostenibilità, quindi abbiamo costruito una squadra competitiva con una mentalità vincente. Abbiamo scelto un tecnico emergente come Simone Inzaghi che ha risposto alle nostre esigenze. Noi siamo qui adesso a dire che abbiamo vinto una Supercoppa, ci aspetta una finale di Coppa Italia. Speriamo ci siano le ciliegine alla fine ma siamo molto contenti. E questo lo dobbiamo alla cultura del lavoro e alla solidità delle nostre strutture”.

Tre momenti della sua carriera da dirigente? Uno magari è stato Alvaro Recoba al Venezia.

“Quello si chiama colpo di fortuna, è stato uno dei pochi casi della mia carriera nei quali il singolo ha contribuito al risultato finale in modo straordinario a discapito della squadra. Recoba ha vinto le partite da solo, è stata una pagina piacevole. Non potevo pensare fosse la più piacevole della mia carriera, poi i sogni si avverano e ne arrivano altre. Non immaginavo di arrivare quarto con la Sampdoria, non immaginavo di arrivare alla Juve e vincere sette scudetti e poi di arrivare all’Inter e diventare campione d’Italia. Tutto è possibile nello sport e questo lo spiega. La caratteristica è anche sapere usare l’esperienza e a me è servita tantissimo per capire gli errori e come impostare i rimedi”.

Tu facevi firmare i giocatori davanti al presidente?

“Io avevo una strategia: facevo venire gli anziani per far firmare i contratti, perché i giovani avevano paura di ritorsioni”.